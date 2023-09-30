Двоє дітей і троє дорослих у критичному стані, з численними опіками.

Внаслідок розгерметизація трубопроводу в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, що призвело до витоку нафтопродукту, а відтак і його загорання, постраждали дев'ятеро людей. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

"Двоє дітей і троє дорослих, за попередньою інформацією, у критичному стані, з численними опіками тіла (понад 70 відсотків). Їх доправлено до лікувальних закладів району та надається вся необхідна допомога. Ще чотирьом людям надано необхідну медичну допомогу на місці", - повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

Онищук зазначила, що пожежу ліквідовано. У результаті загорання нафтопродуктів вогонь розповсюдився на приватний будинок. Вона зазначила, що причини трагедії встановлюються.

У свою чергу прес-служба "Укрнафти" повідомила, що їх спеціалісти разом з рятувальниками ДСНС ліквідували наслідки пориву нафтопроводу 150 мм з розлиттям нафтопродуктів та горінням в Івано-Франківській області.

"Наразі ситуація контрольована. Район розгерметизації трубопроводу локалізовано. Транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено. Обставини надзвичайної події з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи", - зазначено в поідомленні.

Вибух на газпроводі на Прикарпатті - що відомо

Сьогодні поблизу села Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області стався порив нафтопроводу. В результаті інциденту спалахнула пожежа

В ДСНС повідомляли, що стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок. Раніше повідомлялося про 6 постраждалих, двоє з яких діти.

Вас також можуть зацікавити новини: