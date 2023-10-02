Одного готують до транспортування в опіковий центр міста Львова, а пізніше – другого.

Двоє хлопців, які постраждали внаслідок пожежі на нафтопроді поблизу села Стримба Надвірнянського району, знаходяться у лікарні. Стан дітей оцінюється як важкий, в них численні глибинні опіки.

"Щойно повернулась з Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, де лікарі роблять все можливе для порятунку двох хлопчиків Юрка та Євгена, які постраждали внаслідок пожежі, що спричинив витік нафтопродукту у Надвірнянському районі. Діти - у важкому стані, з численними глибинними опіками", - повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у своєму Telegram-каналі.

Онищук розповіла, що лікарям наразі вдалося стабілізувати стан старшого хлопчика і його вже готують до транспортування в опіковий центр міста Львова. При цьому додала, що як тільки буде можливість, туди на лікування відправлять і другого хлопчика.

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Онищук повідомила, що також у Львові в опіковому центрі готові прийняти чоловіка, який з важкими опіковими травмами, і за життя якого борються медики КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, за фактом пожежі нафтопродуктів на Прикарпатті поліція розпочала кримінальне провадження. У Надвірнянському районі продовжують працювати поліцейські, залучені спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки. Вони встановлюють обставини та причину займання.

Поліцейські проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази. Уже призначено ряд експертиз.

Слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 292 "Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів" Кримінального кодексу України. Слідство триває.

В повідомленні сказано, що витік нафти до потічка у лісовому масиві, відбувся у результаті розгерметизації трубопроводу. У результаті пожежі п‘ятьох людей госпіталізували до лікарень з опіками.

Вибух на нафтопроводі в Івано-Франсківській області - що відомо

У суботу, 30 вересня, поблизу села Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з подальшим розлиттям нафтопродуктів на площі 100 м кв. та горінням. Вогонь розповсюдився на приватний будинок.

За даними поліції, постраждали 9 осіб. Серйозні опіки отримали діти 11 та 8 років та дорослі– 35, 39 та 58 років. Ще чотирьох постраждалих оглянули медики, які працювали на місці події, в них незначні опіки і надано необхідну медичну допомогу. Від госпіталізації вони відмовились.

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