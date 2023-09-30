У дітей значні опіки, вони у важкому стані.

Двоє дітей, які постраждали від пожежі на нафтопроводі в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, у важкому стані. У хлопчиків значні опіки тіла.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона зазначила, що одного з дітей доправили до Івано-Франківської обласної лікарні.

"Зараз медики роблять все можливе, щоби стабілізувати стан другої дитини і транспортувати до ОДКЛ", – повідомила очільниця ОВА.

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Онищук також додала, що госпіталізовано і трьох дорослих 1965, 1984, 1988 років народження.

"Двоє з них перебувають у важкому стані, ще одна людина – у середньому ступені важкості. В усіх постраждалих – опікові травми. Їх було доставлено до найближчої лікарні", – уточнила вона.

За словами очільникці ОВА, ще чотирьох постраждалих оглянули медики, які працювали на місці події.

"У людей виявлено незначні опіки і надано необхідну медичну допомогу. Від госпіталізації вони відмовились", – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначають, що пожежу ліквідовано, а на місці розливу нафтопродуктів здійснено обробку залишків сорбентом. Там продовжують працювати відповідні служби.

Водночас у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини розповіли, що постраждалим дітям 11 та 8 років, а дорослим – 35, 39 та 58 років. Повідомлення про загоряння нафтопродуктів у потічку, що у селі Стримба Надвірнянського району, надійшло на лінію "102" близько 16:30.

"Як попередньо вдалося з’ясувати, витік нафти до тутешнього потічка, що у лісовому масиві, відбувся у результаті розгерметизації трубопроводу. Попередньо, стороннього втручання не виявлено", – заявили в поліції.

При цьому зазначається, що причину займання та обставини отримання громадянами тілесних ушкоджень наразі встановлюють рятувальники та правоохоронці, що працюють на місці.

Вибух на Прикарпатті

У суботу, 30 вересня, поблизу села Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області, стався порив нафтопроводу. Постраждало 9 людей.

За даними рятувальників, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з подальшим розлиттям нафтопродуктів на площі 100 м кв. та горінням. Вогонь розповсюдився на приватний будинок.

Голова Надвірнянської громади Івано-Франківської області Зіновій Андрійович вважає, що правоохоронці мають провести розслідування, чи не міг підпал стати причиною пожежі на нафтопроводі. За його словами, є багато запитань з приводу пожежі, на які поки що немає відповідей. Він додав, що річка Стримба сильно забруднена нафтопродуктами.

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