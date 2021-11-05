Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Контррозвідка СБУ викрила одного з командирів ЗСУ, полковника, який має громадянство Росії та збирав таємні відомості військового характеру.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

"Контррозвідкою СБ України викрито полковника ЗС України - командира одного з підрозділів, секретоносія з найвищою формою допуску, який має громадянство РФ та несанкціоновано накопичував таємні військові документи", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання військовослужбовця було виявлено та вилучено жорсткі диски, флеш-носії, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, зокрема, з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.

Читайте такожЕкс-нардеп Онищенко отримав російське громадянствоРозпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 КК України "Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості", у рамках якого встановлено наявність у зазначеного військовослужбовця ЗС України контактів з діючими військовослужбовцями ЗС Російської Федерації та мешканцями ТОТ АР Крим.

Тривають подальші слідчі дії, в рамках яких перевіряється версія про збір ним відомостей за завданням спецслужб РФ. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Реалізація матеріалів здійснювалась у взаємодії зі Слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

Раніше на Донеччині контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність членів агентурної мережі, що діяла під кураторством ФСБ РФ та координацією одного із бойовиків розвідувального підрозділу НЗФ "ДНР".

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Автор: Лариса Бекета