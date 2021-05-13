Під час затримання у зловмисника вилучили саморобний вибуховий пристрій, сила вибуху якого, за висновками експертів, еквівалентна 12 гранатам Ф-1.

Агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил України та готував теракт у Маріуполі, засуджено до 6 років в’язниці.

Про це в четвер, 13 травня, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що житель Донеччини, який брав участь у бойових діях проти сил АТО, був завербований представниками ФСБ РФ та прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань», - йдеться в повідомленні.

За відомостями СБУ, зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів ЗСУ і займався підготовкою до вчинення теракту на одному з військових об’єктів у Маріуполі.

Читайте такожГраната на газовій трубі в одеському під'їзді: поліція розслідує теракт (фото)Зазначається, що під час затримання у нього було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав зі спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України та засудив до шести років позбавлення волі.

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Автор: Світлана Макринська