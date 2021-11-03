На Донеччині контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність членів агентурної мережі, що діяла під кураторством ФСБ РФ та координацією одного із бойовиків розвідувального підрозділу НЗФ "ДНР".
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили громадяни України, які були завербовані на тимчасово окупованій території Донецької області та маршрутовані для здійснення розвідки військових об’єктів у районі проведення ООС для вчинення на них диверсійних акцій.
Зазначається, що одного із членів мережі затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Читайте такожХлопчик за завданням "друзів" з інтернету засунув у задній прохід викруткуСтосовно інших вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Раніше в Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали екс-бойовика самопроголошеної "ЛНР", який хотів потрапити на підконтрольну Києву територію, щоб оформити пенсію.
А поблизу лінії розмежування СБУ виявила схрон: вилучено снарядів на понад 300 кілограмів тротилу.
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