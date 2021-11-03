Одного із членів мережі затримано.

На Донеччині контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність членів агентурної мережі, що діяла під кураторством ФСБ РФ та координацією одного із бойовиків розвідувального підрозділу НЗФ "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили громадяни України, які були завербовані на тимчасово окупованій території Донецької області та маршрутовані для здійснення розвідки військових об’єктів у районі проведення ООС для вчинення на них диверсійних акцій.

Зазначається, що одного із членів мережі затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Раніше в Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали екс-бойовика самопроголошеної "ЛНР", який хотів потрапити на підконтрольну Києву територію, щоб оформити пенсію.

А поблизу лінії розмежування СБУ виявила схрон: вилучено снарядів на понад 300 кілограмів тротилу.

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Автор: Світлана Макринська