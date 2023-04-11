Житель Запоріжжя вступив до лав батальйону "Восток" з метою безпосередньої участі в протиправній діяльності терористичної організації "ДНР".

Суд визнав громадянина України винним в участі у терористичній організації та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Як повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі, у 2014 року житель Запоріжжя вступив до лав батальйону "Восток" з метою безпосередньої участі в протиправній діяльності терористичної організації "ДНР".

Після проходження відповідної підготовки його було призначено на посаду водія-механіка БТР автовзводу.

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У прокуратурі поінформували, що у складі незаконних збройних формувань з жовтня 2014 року по лютий 2015 року він брав активну участь у військовому протистоянні силам АТО на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік продовжив допомагати ворогу - збирав інформацію про розташування фортифікаційних споруд, блок-постів, рух колон військової техніки та інше", - мовиться в повідомленні.

Вироки російським посіпакам в Україні

Як повідомляв УНІАН, колишній судді Ленінського райсуду Донецької області, яка зараз працює на окупантів у Маріуполі, заочно повідомлено про підозру в державній зраді та участі в терористичній організації.

Також до шести років за ґратами засуджено жителя Лиману за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану.

А в Полтаві до 15 років ув'язнення засуджено двох бойовиків "ДНР", - жителів міста Горлівка Донецької області. У лютому 2022 року громадяни України добровільно вступили до "народної міліції ДНР", де служили в одній із мотострілкових бригад на посадах стрілків - їм видали камуфляжну форму російської армії та зброю.

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