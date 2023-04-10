До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.

У Полтаві до 15 років ув'язнення засуджено двох бойовиків "ДНР", - жителів міста Горлівка Донецької області.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, їх визнали винними в державній зраді, колабораційній діяльності та участі в непередбаченому законом збройному формуванні (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 260 КК України).

"Чоловікам призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років. Також їхнє майно підлягає конфіскації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в лютому 2022 року громадяни України добровільно вступили до "народної міліції ДНР", де служили в одній із мотострілкових бригад на посадах стрілків - їм видали камуфляжну форму російської армії та зброю.

"Перебуваючи в Донецькій області, вони виконували накази командирів російської армії та незаконного збройного формування, здійснювали окупацію захоплених територій України та інженерно-технічне облаштування позицій. Один із засуджених займався евакуацією поранених і вбитих військовослужбовців країни-агресора та учасників незаконного збройного формування", - додали в ОГПУ.

Прокурори додали, що до набрання вироком законної сили засуджені перебуватимуть під вартою.

Вироки бойовикам "ДНР" - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в березні в Одесі до 15 років тюрми заочно засуджено бойовика з позивним "Вова Гуд", який перебуває у складі збройного підрозділу "ДНР". Житель Чорноморська в 2014 році виїхав у Донецьк і вступив до збройного підрозділу "ДНР" - так званого "першого слов’янського батальйону".

Також на Одещині до 14,5 років тюрми заочно засуджено ще одного бойовика "ДНР". Він, будучи прихильником "русского мира", у 2014 році виїхав до Донецька та вступив до збройного підрозділу "ДНР" - "Оплот".

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