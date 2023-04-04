Житель Одещини виїхав у 2014 році до Донецька, де служив у бойовиків у комендантській роті.

На Одещині до 14,5 років тюрми заочно засуджено бойовика "ДНР".

"В порядку спеціального судового розгляду жителя Одещини засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 14 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні прес-служби Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловік, будучи прихильником "русского мира", у 2014 році виїхав до Донецька та вступив до збройного підрозділу "ДНР" – "Оплот". У цьому підрозділі він до початку 2015 року проходив військову службу у складі "комендантської роти".

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Після реорганізації "Оплоту" проходив службу в "Донецькому вищому загальновійськовому командному училищі МО ДНР" на посаді начальника "особливого відділу".

У суді доведено, що в рядах бойовиків чоловік з вересня 2014-го по 2018 рік воював проти українських правоохоронців і військовослужбовців, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

Також засуджений отримав так званий паспорт "ДНР".

Як повідомили у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, фахівці якого розслідували справу, уродженець Одещини у вересні 2014 році виїхав на тимчасово окуповану територію під виглядом волонтера. Після роботи начальником "особливого відділу" в "Донецькому вищому загальновійськовому командному училищі" він згодом очолив один із підрозділів незаконного формування "ДНР", що дислокується в м. Макіївка Донецької області.

"У складі цього бандформування на посаді командира підрозділу він брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військових підрозділів поблизу населених пунктів Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Засуджені бойовики "ДНР" - останні новини

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