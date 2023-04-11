Вже після деокупації українськими захисниками м. Лиман місцевий житель відправляв своїй знайомій інформацію про місця розташування ЗСУ на території населеного пункту.

Чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за фактом несанкціонованого поширення інформації про місця дислокації Збройних сил України в умовах воєнного стану. Зрадником, який "зливав" українські позиції, є житель Лимана Донецької області.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, з листопада 2022 по січень 2023 року, вже після деокупації українськими захисниками м. Лиман, місцевий житель відправляв своїй знайомій інформацію про місця розташування ЗСУ на території населеного пункту.

Зазначається, що у переписці, яку вони вели у месенджері Телеграм, він надсилав їй координати штабів та приміщень, в яких на той час проживали українські захисники.

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"Заходи з його викриття та досудове розслідування здійснювались співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. До оголошення вироку Індустріальним районним судом м. Дніпропетровськ чоловік перебував під вартою", – йдеться в повідомленні.

Війна в Україні: затримання зрадників

На Харківщині двоє чоловіків розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією та "зливали" ці дані ворогу. Зрадників викрила Служба безпеки України.

У березні СБУ затримала чоловіка, який коригував вогонь окупантів по соціальних обʼєктах на Донеччині. Зокрема, зрадник коригував ракетний обстріл школи в Краматорську.

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