Чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за фактом несанкціонованого поширення інформації про місця дислокації Збройних сил України в умовах воєнного стану. Зрадником, який "зливав" українські позиції, є житель Лимана Донецької області.
Як повідомив Офіс генерального прокурора, з листопада 2022 по січень 2023 року, вже після деокупації українськими захисниками м. Лиман, місцевий житель відправляв своїй знайомій інформацію про місця розташування ЗСУ на території населеного пункту.
Зазначається, що у переписці, яку вони вели у месенджері Телеграм, він надсилав їй координати штабів та приміщень, в яких на той час проживали українські захисники.
"Заходи з його викриття та досудове розслідування здійснювались співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. До оголошення вироку Індустріальним районним судом м. Дніпропетровськ чоловік перебував під вартою", – йдеться в повідомленні.
Війна в Україні: затримання зрадників
На Харківщині двоє чоловіків розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією та "зливали" ці дані ворогу. Зрадників викрила Служба безпеки України.
У березні СБУ затримала чоловіка, який коригував вогонь окупантів по соціальних обʼєктах на Донеччині. Зокрема, зрадник коригував ракетний обстріл школи в Краматорську.