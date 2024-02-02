За її словами, щоб люди повертались до країни потрібні мир, спокій і відновлення.

Перша леді Олена Зеленська заявила, що значній кількості українських біженців нікуди повертатись, а будь-де в Україні їм загрожує небезпека.

Про це вона сказала коментарі проекту Радіо Свобода "Ти як?" в Ризі, куди прибула для участі в міжнародній конференції, яка присвячена поверненню українських дітей з депортації.

"Дуже складно чути, що хтось втомився, коли ти перебуваєш у країні, яка в війні. Це ганебно, насправді. Уявіть, друзі, як втомилися ми. Втомилися від війни, не перебуваючи в безпеці, знаючи, що кожного дня твоє життя може обірватися. Насправді, це так. Тому що сьогодні вночі, наприклад, знову Харківщина – авіаційна бомба знищила лікарню в один момент. І так може бути в будь-якому населеному пункті України", – пояснила дружина президента.

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Зеленська також прокоментувала питання можливого повернення українських біженців додому з країн Європи. Перша леді переконана, що демократичні країні не робитимуть різких рухів у цьому питанні.

"Це неправильно – силити людей повертатися, коли їм нема куди повернутися. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. Тому я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери, це країни, які нас підтримують. І я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії", - наголосила вона.

Зеленська сподівається, що всі українські жінки, які виїхали з дітьми з міркувань безпеки, матимуть змогу повернутися, однак для цього "потрібен мир, потрібен спокій, потрібне відновлення, щоб людям було куди повернутися, щоб вони були спокійні за своїх дітей, за їхнє виховання та здоров'я".

Українські біженці в Європі - останні новини

За даними Євростату, українські біженці продовжують їхати в Європу, і їх кількість в жовтні 2023 року зросла фактично у всіх країнах ЄС. Всього станом на 31 жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 мільйона громадян, які покинули Україну в результаті російського вторгнення.

За різними оцінками Центру економічної стратегії (ЦЕС), за кордоном можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українських біженців, що на 0,4-0,6 млн осіб більше прогнозованого. У зв'язку з цим Україна може втратити від 2,7% до 6,9% ВВП.

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