Україна може втратити від 2,7% до 6,9% ВВП.

За різними оцінками Центру економічної стратегії (ЦЕС), за кордоном можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українських біженців, що на 0,4-0,6 млн осіб більше прогнозованого.

Як пише ZN.UA, у зв'язку з цим Україна може втратити від 2,7% до 6,9% ВВП.

Згідно з опитуванням Info Sapiens на замовлення ЦЕС, 63% українців планують повернутися в Україну. Однак чим довше продовжуватиметься війна, тим більше з них адаптуються до життя за кордоном. Крім цього, 6,8% наших громадян вважають, що перспективи для їхніх дітей кращі саме в країнах Євросоюзу.

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Зазначається, що на остаточне рішення впливатиме зіставлення умов життя вдома та в країні перебування. При цьому багатьом людям, які виїхали із зони бойових дій, просто нікуди повертатися. У зв'язку з цим їхнє повернення залежатиме від того, як швидко відновлюватимуть їхні регіони, або від наявності державної підтримки для переїзду в інші області.

Українські біженці в ЄС

Як повідомляв УНІАН, у країнах Євросоюзу наразі перебувають понад 4 млн біженців з України, які отримали статус тимчасового захисту. У червні їхня кількість збільшилася майже на 46 000 людей.

Нещодавно стало відомо, що Єврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист українських біженців на території ЄС.

За даними The Wall Street Journal, близько 6,2 млн українців, які виїхали через війну, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%.

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