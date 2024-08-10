За словами Дмитра Лубінця, жінки потребували постійного догляду через стан здоров'я.

В Україну з тимчасово окупованої території вдалося повернути літню жінку та її дорослу доньку. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, жінки потрапили на українську територію через КПП "Мокрани-Доманове", що у Волинській області.

"Нещодавно свою роботу припинив пункт пропуску "Колотилівка-Покровка" на Сумщині, яким українці поверталися з окупації. Наразі єдиним гуманітарним коридором є пункт пропуску "Мокрани-Доманове" у Волинській області. На ньому організована робота Офісу Омбудсмана: там постійно працює наш співробітник, який оперативно реагує на запити та до якого громадяни можуть звернутися в разі потреби", - зазначив Лубінець. Відео дня

Уповноважений з прав людини розповів, що українки на тимчасово окупованих територіях перебували у складних умовах, де не мали можливості отримати необхідний догляд. Зокрема літня жінка повністю втратила зір, а її донька через проблеми зі здоров'ям потребує постійного догляду.

"І завдяки злагодженим діям Офісу Омбудсмана та партнерських організацій, їх вдалося безпечно повернути на підконтрольну територію України через гуманітарний коридор "Мокрани-Доманове". У Кривому Розі вони возз’єднаються з родиною та отримають всю необхідну допомогу. В організації повернення допомагав благодійний фонд "Рокада". Наголошу, що ми постійно працюємо над поверненням цивільних з ТОТ України, зокрема й маломобільних осіб. Офіс Омбудсмана діє згідно з розробленим чітким механізмом", - підкреслив Лубінець.

Війна в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти завдали ударів по Харківській та Херсонській областях, внаслідок атаки є загиблий та поранені.

"Загинув 87-річний чоловік. Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння", - зазначили у Харківській облпрокуратурі.

Також 10 серпня було завершено розбір завалів внаслідок удару по Костянтинівці у Донецькій області.

"Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи. Із 8 невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували 5: три жінки та двоє дітей - дівчат 2012 та 2014 років народження. Залишилося ідентифікувати 3 осіб", - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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