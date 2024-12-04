Після повернення військовослужбовця кримінальна справа не закривається автоматично.

Прийняті зміни до законодавства України щодо СЗЧ (самовільне залишення військової частини) не зупиняються розпочаті судові слідчо-процесуальні дії.

На цьому зазначив народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі Радіо Свобода.

Нардеп пояснив нові деталі закону про повернення військовослужбовців у військові частини з СЗЧ до 1 січня 2025р.

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За його словами, є багато військових, які захотіли повернутись після СЗЧ, але командири не могли їх залучати до виконання бойових завдань. Цей закон розв’язав цю проблему.

"Військовослужбовець за власним бажанням повернувся до своєї військової частини після того, як через якісь причини пішов в СЗЧ. Але командир не міг права застосовувати його для виконання якихось завдань і не міг нараховувати йому грошове забезпечення. Тут була проблема. Цим законом один раз до відповідної дати дозволяється військовослужбовцям повернутися у військову частину, у військове формування, а командиру дозволяється застосувати таких військових на бойових розпорядженнях і нараховувати грошове забезпечення", - зазначив Федієнко.

Але підкреслив, що при цьому судовий процес над таким військовослужбовцем триває далі до винесення звинувачувального або виправдовувального вироку. Закон не закриває автоматично кримінальні провадження щодо тих військовослужбовців, які вирішили добровільно повернутися до 1 січня.

"Судовий процес ніхто не відміняв. Суд, Кримінальний Кодекс- це одна історія, а застосування військовослужбовця командиром – це окрема історія. Цей закон жодним чином не вносить зміни в Кримінальний кодекс України, де чітко визначені статі про самовільне залишення військової частини або дезертирство. Якщо суд визначає, що СЗЧ, то це може бути адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а якщо дезертирство – це буде кримінальна відповідальність", - зауважив нардеп.

Водночас, за словами Федієнка, скоріш за все під час винесення рішення суду прийматиметься до уваги добровільне повернення військовослужбовця у ВЧ, визнання ним своєї провини. А отже можуть бути виправдальні вироки і може навіть припинення, закриття відповідних проваджень.

Закон про СЗЧ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Верховна Рада України ухвалила закон про добровільне повернення на службу. Він спрямований на тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував.

28 листопада стало відомо, що Президент Володимир Зеленський підписав цей закон (реєстраційний №12095) - Про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Раніше нардеп Олександр Федієнко інформував, що ідея належить Генеральному штабу Збройних сил України.

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