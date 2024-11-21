Новий закон стосуватиметься тих військовослужбовців, які після СЗЧ повернуться до 1 січня у військові частини, зазначив народний обранець.

Ухвалений Верховною Радою України закон передбачає розв'язання проблеми тих, хто здійснив СЗЧ (самовільно покинув військову частину), але хоче повернутися і захищати державу.

Про це сказав на брифінгу член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко з фракції "Слуга народу".

Він зазначив, що сьогодні у випадку самовільного залишення частини, а потім при поверненні назад, військовослужбовець не може виконувати бойових завдань і отримувати виплати. За його словами, командири не можуть його поставити на фінансово-грошове забезпечення, давати якесь бойове розпорядження до того часу, поки не відбудеться відповідний суд, який винесе рішення по справі.

"Що відбувається? Військовослужбовець йде в СЗЧ, потім повертається, але він, умовно кажучи, "бовтається" у військовій системі, його не можуть нікуди залучити, і грошового забезпечення немає, жодних виплат. Тому цей закопроєкт запроваджує механізм - якщо військовослужбовець вирішив повернутися, то наступає правило, що командир сам має право поставити його на посаду, давати йому бойові розпорядження і відповідне грошове забезпечення", - сказав Федієнко.

При цьому наголосив, що судові процеси триватимуть щодо військовослужбовця, який повернувся з СЗЧ. За його словами, необхідно було ухвалити закон, бо суди перезавантажені і, за деякими прогнозами, рішення військовослужбовцю по його справі довелося б чекати від 2 до 6 місяців, і він не міг би повноцінно продовжувати службу:

"Цей законопроєкт буде діяти до 1 січня і стосуватиметься всіх військовослужбовців, які ухвалять рішення до цієї дати повернутися у військові підрозділи. А після цього вже правила, визначені даним законопроєктом, не буде діяти".

При цьому зазначив, що дана формула розв'язання питання була запропонована Генеральним штабом ЗСУ.

Федієнко наголосив, що ухвалений закон жодним чином не виключає відповідальності військовослужбовця, бо саме суд буде вирішувати чи це СЗЧ, чи дезертирство.

Федієнко відмовився називати статистику щодо кількості випадків СЗЧ в Україні, нагадавши, що це інформація з обмеженим доступом. "Причин СЗЧ дуже багато - не витримує в людей психіка, і вони не можуть їхати на бойову позицію. Або сімейна драма - дружина телефонує і розповідає, що хтось з рідних сильно захворів, військовий йде до командира і просить відпустити у тимчасову відпустку, але йому відмовляють з певних причин. Але є і невмотивоване СЗЧ", - наголосив нардеп.

У центрі уваги СЗЧ - новини, які варті уваги

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення зміни до ч. 2 ст. 24 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (реєстраційний №12095). Йдеться про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або здійснив дезертирство. За це рішення проголосували 253 народних депутати.

Закон стосується тих військовослужбовців, хто під час дії воєнного стану вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується. Їм поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

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