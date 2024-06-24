У ТЦК пояснили, що у такому разі керуються постановою Кабміну.

Військовозобов’язаний може показати на вимогу працівників ТЦК як паперову, так і електронну версію військово-облікового документа. Працівники ТЦК перевіряють дані особи через електронні реєстри й таким чином одразу встановлюють всю необхідну інформацію.

Про це розповів начальник мобілізаційного відділення ТЦК та СП Володимир Богданович в етері одеського телеканалу.

"Представником уповноваженим перевіряється особа або представником ТЦК через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру і таку людину можна швидко встановити. Чи вона підлягає призову по мобілізації, чи в неї уточнені військово-облікові дані, чи не уточнені, чи вона перебуває на обліку і таке інше. А також представники Нацполіції можуть встановити особу… Безпосередньо може бути встановлена особа і на вулицях міста, є для цього всі засоби технічні й можливості", ‒ розповів Богданович. Відео дня

Втім, інколи військовозобов'язаний на вимогу працівників ТЦК відмовляється назвати свої дані та документи. У такому випадку працівники ТЦК керуються постановою Кабміну №560.

Богданович пояснив, що уповноважена особа відрекомендовується, пояснює, що встановлюватиме особу. Людина, звісно, може відмовитися. Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через ТЦК та СП. У разі наявності документів та індентифікації особи, до неї претензій немає. Після процедури людину відпускають. У разі відмови людині виписують повістку.

Мобілізація в Україні - що цікаво почитати

Раніше Істомін пояснив, чому після оновлення даних у "Резерв+" можуть вручити повістку на вулиці. За його словами, це відбувається у тих випадках, коли громадянин не має при собі військово-облікових документів, адже це правопорушення.

Водночас нардеп Юрій Камельчук розповів, що 70-80% людей, які оновлюють дані в ТЦК, мають причини для відстрочки. Попри це мобілізація в Україні проходить досить високими темпами, зазначив народний обранець.

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