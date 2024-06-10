"Резерв+" лише є підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів, каже речник Полтавського ТЦК.

Деколи виникають ситуації, коли після оновлення своїх даних в застосунку "Резерв+" людина на вулиці зустрічає працівників ТЦК і їй все одно виписують повістку. Це відбувається у тих випадках, коли громадянин не має при собі військово-облікових документів, адже це правопорушення, пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Фокус".

За його словами, "Резерв+", так само як витяг з ЦНАПу, є лише підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані упродовж 60 днів. Однак є ще інша норма про внесені зміни до Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і про правовий режим воєнного стану, де говориться, що кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою військовослужбовців ТЦК та СП або поліцейських.

"Тобто, якщо громадянин навіть має відстрочку, але в нього немає при собі військово-облікових документів (військового квитка, або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, або, для призовників, посвідчень про приписку до призовної дільниці) — це вже є правопорушення, це вже штраф. Це вже повістка до ТЦК для винесення постанови про адмінправопорушення. І ця норма працює вже, а не через 60 днів", - пояснив Істомін. Відео дня

Крім того, військовий наголосив, що перевіряти такі документи мають право і працівники ТЦК, і поліція.

Останні новини по мобілізацію - це варто прочитати

Спікер Міноборони України Дмитро Лазуткін розповів, що станом на 6 червня свої дані в застосунку "Резерв+" оновили лише 15% військовозобов'язаних громадян, це близько 1 млн 412 тисяч.

"Завантажили його, до слова, значно більше людей. Ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але трохи пізніше. Ми знаємо, що напочатку були певні технічні питання, однак зараз ця процедура займає кілька хвилин. За стільки можна уточнити своє місце проживання, номер телефону та електронну пошту і таким чином виконати норму закону", – розповів Лазуткін.

Також Істомін розповів, що буде, якщо не оновити дані за 60 днів. За його словами, якщо військовослужбовці ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів з'ясують, що громадянин ніяким чином не уточнив свої персональні дані, то найімовірніше, йому вручать повістку.

Вас також можуть зацікавити новини: