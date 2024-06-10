Мобілізація в Україні проходить досить високими темпами, зазначив народний обранець.

70-80% людей, які оновлюють дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, мають певні причини для відстрочки.

Про це сказав член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі "Новини.Live". Він розповів про динаміку оновлення даних військовозобов'язаними. "Якщо говоримо про "Резерв+" - позитивна. Якщо ми говоримо про ТЦК - не встигають. ЦНАПи - я не готовий зараз відповісти, чи всі вони підключені до того, щоби оновлювати ці дані, але загалом, інструктаж не є складний, кожен (ЦНАП), на мою думку, може з цим справитися. Як на мене, оновлення даних йде із середньою швидкістю", - сказав Камельчук.

Також, на його переконання, залишатимуться люди, які й надалі перебуватимуть "у тіні". "На мою думку, за інформацією керівників ТЦК та СП, 70-80% тих, хто приходить оновлювати дані, - це люди, які мають певні причини для відстрочки. Тому, фактично це картину мобілізаційну не змінило б, але, загалом, мобілізація проходить досить високими темпами. Єдине, що цифр не можу назвати. Це загальні враження тих, з яким я розмовляв", - додав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Зокрема, всі військовозобов'язані протягом 60 днів - до 16 липня - зобов'язані уточнити свої дані в ТЦК, ЦНАП або ж в електронному кабінеті призовника.

Також, поки діє воєнний стан у країні, всі чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-облікові документи і пред'являти їх, якщо цього вимагатимуть співробітники ТЦК, поліція, а також під час перетину кордону.

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