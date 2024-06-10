Якщо керівники не будуть дотримуватись обов'язків щодо мобілізації, їх можуть штрафувати.

Повістки, які приходять працівникам на підприємства, не є чимось новим і ще до набрання чинності закону про мобілізацію у керівників підприємств були обов'язки вести військовий облік, заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Фокус".

Він розповів, що наразі керівники підприємств, отримавши наказ від місцевих районних державних адміністрацій, повинні видати свій наказ про проведення оповіщення та інших потрібних заходів для своїх працівників.

"Якщо ми кажемо про тепер, то керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження начальника РДА про проведення заходів мобілізації або розпорядження начальника ТЦК та СП про виклик резервістів та військовозобов'язаних повинні видати наказ керівника підприємства про проведення оповіщення, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, способи їхнього доставлення до ТЦК тощо", - пояснює Істомін. Відео дня

Крім того, керівники через відповідальних осіб повинні організувати здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємств шляхом вручення повісток під особистий підпис. Речник ТЦК додав, що повістки для оповіщення надаються представниками ТЦК разом з відповідним розпорядженням. Після цього, упродовж трьох днів керівники у письмовій формі мають повідомити до ТЦК та СП про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства забезпечити прибуття резервістів та військовозобов'язаних до центрів комплектування.

Також керівники підприємств повинні невідкладно інформувати ТЦК та СП про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення. Якщо ж такі обов'язки не будуть виконані, за це передбачені штрафи, додав Істомін.

"Дійсно, за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та керівників підприємств, навіть на керівників громадських об'єднань накладається штраф від 2000 до 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Станом на сьогодні це від 34 000 до 59 500 гривень. Штрафи накладаються на керівників підприємств, тобто на посадових осіб", - пояснює військовослужбовець ТЦК.

Мобілізація в Україні - що цікаво почитати

Раніше Істомін пояснив, чому після оновлення даних у "Резерв+" можуть вручити повістку на вулиці. За його словами, це відбувається у тих випадках, коли громадянин не має при собі військово-облікових документів, адже це правопорушення.

Водночас нардеп Юрій Камельчук розповів, що 70-80% людей, які оновлюють дані в ТЦК, мають причини для відстрочки. Попри це мобілізація в Україні проходить досить високими темпами, зазначив народний обранець.

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