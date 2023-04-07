Керівник багатьох процесів у проекті "Дія" наголосив, що застосунок - це не сервіс роздачі повісток.

Після повідомлення про ймовірність надсилання повісток у месенджерах українці знову почали активно цікавитися, а чи не буде повісток у "Дії". На це запитання відповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова" Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі, який керує багатьма процесами в проекті "Дія".

"Ні, повістки не будуть приходити в "Дію". Політична позиція така, що "Дія" - це не сервіс роздачі повісток. Тому є визначені нормативно способи, якими доставляються повістки", - наголосив він.

Банік зазначив, що ця тема з'явилася не через те, що в Україні роздають повістки. Раніше запустилися судові сповіщення, це, наприклад, якщо хтось потрапляв у ДТП, тобі приходить як судова повістка, так і смс. У "Дії" це абсолютно безкоштовно.

"Отже, запускаються в "Дії" судові сповіщення. Перший хтось десь починає підмішувати поняття, хтось каже: "Судові повістки через "Дію". Далі вже - зіпсований телефон: на наступному етапі зникає слово "судові", залишається лише "Повістки через "Дію", - пояснив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі.

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Тобто це все страх людей, накручені фейки, наголосив Банік. Він ще раз додав, що "Дія" - не сервіс роздачі повісток.

Обговорення щодо роздачі повісток у "Дії" та через месенджери

Раніше очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що в Україні точно не будуть використовувати "Дію", щоб відправляти повістки.

Також у Раді розглядають можливість вручення повісток у месенджерах. З такою ідеєю виступив представник президента в Раді Федір Веніславський. Водночас він уточнив, що проекту закону про розсилку повісток в месенджерах поки що немає.

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