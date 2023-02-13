Федоров дав однозначну відповідь щодо розсилання повісток через додаток.

У Мінцифри тривають обговорення щодо покращення послуг для військовослужбовців у додатку "Дія" в рамках мобілізації, втім якихось конкретних рішень щодо цього немає.

Як зазначив в інтерв’ю РБК-Україна очільник міністерства Михайло Федоров на запитання щодо запровадження військового е-квитка, виплат, послуг і пільг "є багато різних обговорень, але поки в розробці чогось подібного немає".

При цьому він дав однозначну відповідь щодо розсилання повісток через "Дію".

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"Ми точно не будемо використовувати "Дію", щоб відправляти повістки. Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", - сказав він.

Мобілізація в Україні 2023 – що відомо

В Україні триває мобілізація, тож громадян викликають до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Вручати повістки можуть ті особи та в тих місцях, які не суперечать українському законодавству: співробітники ТЦК; уповноважені особи органів місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ чи організацій, закладів освіти; ФОПи; управителі багатоквартирних будинків.

У січні 2023 року в Україні затвердили нові правила військового обліку. З-поміж нововведень: на облік братимуть осіб з 16-ти років; військовозобов'язані можуть передавати дані військкоматам через "Дію"; центри зайнятості передаватимуть військкоматам інформацію про безробітних військовозобов'язаних тощо.

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