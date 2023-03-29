Представник Зеленського в Раді зазначив, що це лише один з варіантів вирішення проблеми, що склалася.

Проекту закону про розсилку повісток в месенджерах поки що в Україні немає. Ведеться робота над покращенням системи мобілізації через велику кількість тимчасово переміщених українців.

"Говорити про те, що вже є проект – ще передчасно", - заявив представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський у коментарі телеканалу "Київ".

За його словами, багато втікачів від війни не встигли стати на облік або не хочуть цього робити, а проблему потрібно вирішити. При цьому він вказав, що пропозиція про повістки в месенджерах лише один з варіантів. Веніславський нагадав, що мобілізація передбачає роботу великої кількості суб'єктів, в тому числі органи місцевого самоврядування, які повинні надати інформацію територіальним центрам комплектування.

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"Ми шукаємо різні варіанти, в тому числі можливо через різні бази даних, що вже існують, та які можна також залучити, але це все поки на етапі обговорення", - пояснив представник Зеленського в парламенті.

Повістки через месенджери - що відомо

Спочатку повідомлялося, що в Україні мають намір удосконалити процедуру мобілізації. У профільному комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки проводиться відповідна робота.

Передбачалося, що повістки можуть вручати в додатку "Дія". Пізніше в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що в додатку з'явиться електронний військовий квиток, але повісток не буде.

29 березня член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки України Федір Веніславський повідомив, що у Раді розглядають можливість вручення повісток у месенджерах.

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