За його словами, це суперечить християнському вченню.

Православна церква України не готова благословляти одностатеві шлюби, заявив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Ми ухвалили відповідне рішення на останньому помісному соборі Православної церкви України. У нас є навіть декларація, яка чітко засвідчує, що ми не будемо цього робити", - сказав він в інтерв'ю виданню Радіо Свобода.

Журналістка нагадала йому, що раніше Папа Римський Франциск сказав, що священикам слід дозволити благословляти одностатеві пари за певних обставин. Епіфаній відповів, що це "дуже риторичне" питання.

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"Папа інколи заявить, а потім інші трактують, що він мав на увазі зовсім інше, це не благословення. І ми знаємо, що Греко-католицька церква категорично це відкинула. Заявила, що вони цього не підтримують і не будуть виконувати, навіть якщо це буде відповідним рішенням, тому що це суперечить християнському вченню", - сказав він.

Легалізація одностатевих шлюбів в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році на сайті президента розмістили петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів, вона набрала необхідну кількість голосів.

Президент Володимир Зеленський розглянув її і заявив, що за українською Конституцією шлюб ґрунтується на згоді жінки і чоловіка, а під час війни її змінювати не можна.

Навесні минулого року до Верховної Ради внесли законопроект про запровадження реєстрованого партнерства.

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