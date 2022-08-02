Її підписало понад 28 тисяч громадян.

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів у країні.

Відповідна петиція була розміщена на сайтi Офіційного iнтернет-представництва Президента України 3 червня. Її підтримали 28 тисяч 592 особи.

Президент нагадав, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.

"Водночас Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина", - йдеться у відповіді Зеленського.

Президент доручив прем’єр-міністру України Денису Шмигалю розглянути порушене в петиції питання та поінформувати його про результати.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі та встановлення на його місці пам'ятник американському акторові Біллі Херрінгтону.

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