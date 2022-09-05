Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, мають право на виїзд за межі України.

Військовозобов'язані чоловіки, які навчаются за кордоном, можуть виїжджати за межі України, надавши необхідні документи.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні - мають право на виїзд", - йдеться в повідомленні.

Ця категорія чоловіків має надати документи, які підтверджують їхнє право на виїзд, а саме:

📃 студентський квиток або студентську візу,

📃 перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші,

📃 військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову,

📃 довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.

Нагадаємо, під час воєнного стану чоловіки - громадяни України (крім деяких категорій) не можуть залишати її територію. Нещодавно воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів дозволив військовозобов'язаним морякам перетинати кордон, проте виключно за погодженням територіальних центрів комплектування.

Зокрема, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

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