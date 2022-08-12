Розгляд законопроектів має відбутися найближчими днями.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроекти про затвердження указів президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №7664 та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №7665 зареєстровано в парламенті.

Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені на 90 діб - з 23 серпня до 21 листопада.

Востаннє термін дії воєнного стану в Україні було продовжено на 90 діб - до 23 серпня. На період дії воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни.

Вас також можуть зацікавити новини: