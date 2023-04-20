Комісії вже вдалось оглянути три корпуси Києво-Печерської лаври.

Прихожани УПЦ Московського патріархату вкотре перешкоджали комісії Мінкульту оцінювати стан пам'яток на території Києво-Печерської лаври і вступити у сутички з поліцією.

Як розповіла в коментарі УП речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, епіцентром подій знову став корпус заповідника, вхід до якого напередодні пошкодили парафіяни УПЦ МП, зірвавши печатку міністерства і поламавши захисні ролети.

Представники Мінкульту прибули 20 квітня на територію лаври й повторно опломбували приміщення. У заяві Гірдвіліс підкреслює, що правоохоронці продовжують перебувати біля корпусу й стежать за дотриманням правопорядку.

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Натомість на поширених у мережі кадрах видно, як розлючений натовп вдерся всередину приміщення й виштовхував звідти поліцію. Якийсь чоловік за кадром кричав: "Не вбивайте людей!", а невідома жінка просто влаштувала істерику.

Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври - що відомо

Священники Московського патріархату повинні були звільнити приміщення Києво-Печерської лаври ще 29 березня, проте досі усупереч рішенню влади залишаються на території заповідника.

30 березня у лаврі стались перші зіткнення прихожан Московського патріархату з представниками комісії Мінкульту, перед якими зачинили двері до храмів. Всього у фахівців на оцінку стану держмайна є три місяці.

Попри спротив прихожан УПЦ МП, комісії вже вдалось оглянути три корпуси Києво-Печерської лаври: дві національного та одного місцевого значення, а саме корпуси 37, 37-а та 38: галереї до Ближніх печер, Дзвіниці на Ближніх печерах, Входу до Галереї Ближніх печер. Об’єкти є пам’ятками архітектури і входять до Ансамблю Києво-Печерської лаври та об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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