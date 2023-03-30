УПЦ МП досі перебуває на території Києво-Печерської Лїлаври всупереч рішенню адміністрації заповідника. Згідно з угодою, з 29 березня МП повинен був звільнити храми і приміщення.
30 березня священики УПЦ МП проводять у лаврі богослужіння, яке, за даними єдиного телемарафону, триватиме до 10:00 ранку.
В цей час туди повинна прибути комісія з оцінки залишеного УПЦ МП держмайна і розпочата процедура його повернення державі.
Підсанкційне видання "Страна" пише, що на території лаври збільшилася кількість правоохоронців, вони оглядають машини, що в'їжджають і виїжджають. Доступ до храмів відкритий.
29 березня попи УПЦ МП нібито провели останнє богослужіння, не обійшлося і без провокацій.
ОНОВЛЕНО 10:26. Митрополит Павло заявив, що комісію Мінкульту не допустять на територію Лаври.
"Вони не мають права. Хто така РНБО? Сьогодні є, а завтра – немає. Мене здивувало, що він каже (секретар РНБО Олексій Данілов – УНІАН) про державу… Держава – це весь народ. Це не Данілов, не президент, а весь народ… Ми не будемо пускати (комісію – УНІАН), - сказав Павло у коментарі журналістам.
Також ЗМІ помітили на території лаври кортеж Онуфрія.
ОНОВЛЕНО 10:43. УПЦ МП блокують перший день роботи комісії. Всього на огляд держмайна у комісії є три місяці. За словами представниці комісії, двері до храму зачинені.
"Будемо робити зовнішнє обстеження, складати акти у рамках закону. У нас три місяці на цю діяльність, але сьогодні перший день. Я так розумію, так нас "благословляють", - розповіла у коментарі журналістам директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин.
Всього сьогодні комісія повинна обстежити дві будівлі на території комплексу.
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Виселення УПЦ МП з лаври – що відомо
29 березня УПЦ Московського патріархату повинна була покинути усі приміщення і храми Києво-Печерської лаври. Натомість священнослужителі провели богослужіння.
Адміністрація заповідника розірвала договір про оренду з УПЦ МП після встановлених комісією порушень у користуванні держмайна.
Договір був укладений за часів президентства Януковича і дозволяв УПЦ МП вільно користуватися усіма приміщеннями і храмами Києво-Печерської лаври.
ПЦУ уже призначила виконувачем обов'язків намісника лаври архімадрита Печерської лаври УПЦ МП, який перейшов до Православної церкви, Авраамія. Також відомо, що частина братії монастиря перейшла до ПЦУ.