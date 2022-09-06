Тепер чекаємо на відео результатів їхньої роботи.

Шоумен та волонтер Сергій Притула розповів, що "народні Байрактари" вже в Україні і вже починають працювати для військових.

Про це пвін повідомив в Twitter.

Притула також зазначив, що "пташки" отримали символічні імена.

Відео дня

"Знайомтеся, це Халепа, Ковінька і Трясця, наші три Народні Байрактари!

Вони вже в Україні і вже починають працювати для наших Збройних Сил! Ця історія завершилася, а тепер чекаємо на відео результатів їхньої роботи!", – написав він.

На сторінці Фонду Сергія Притули акцентували, що це стало можливим заявдяки об’єднанню українців.

"Так буває, коли об’єднуються всі українці: подаровані Байрактари, Супутник і багато гарних новин з фронту вже скоро!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ці БПЛА прикрашені червоним орнаментом, а також містять написи "Народний Байрактар" українською та турецькою мовами.

Як писав УНІАН, у червні український шоумен Сергій Притула запустив ініціативу "Народний Байрактар" з метою зібрати 500 мільйонів гривень на три ударних оперативно-тактичних безпілотники для ЗСУ.

Лише за три дні українці пожертвували 600 мільйонів гривень. Утім турецька компанія Baykar відмовилася від грошей та пообіцяла передати три безпілотники безкоштовно.

Тоді Притула заявив, що заощаджені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній співпраці зі Збройними Силами України.

Після перемовин з Міністерством оборони України і після консультацій у фонді Сергія Притули знайшли рішення куди раціонально витратити кошти з акції "Народний Байрактар". Так, 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника.

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