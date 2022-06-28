Притула подякував компанії Baykar, за те, що вона цінує "здатність українців об’єднуватися" і додав, що всі "вражені вашим рішенням".

Заощаджені кошти, які Фонд Сергія Притули зібрав на три турецькі "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України.

Про це волонтер й шоумен написав у Twitter у відповідь на повідомлення компанії Baykar про те, що вона передасть безпілотники безкоштовно.

"Заощаджені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній співпраці зі Збройними Силами України!", - зазначив Притула у дописі.

Він подякував компанії Baykar, за те, що вона цінує "здатність українців об’єднуватися" і додав, що всі "вражені вашим рішенням".

Турецька компанія Baykar заявила, що передасть Україні три БПЛА "Bayraktar TB2", на які українці за кілька днів змогли зібрати 600 мільйонів гривень, безкоштовно.

Притула та блогер Ігор Лаченков 22 червня відкрили збір коштів на безпілотники для ЗСУ. Метою було зібрати 500 мільйонів гривень на три "Байрактари". Українці впоралися за три доби, зібравши спільно 600 мільйонів гривень.

Литовці раніше за 3,5 дні зібрали 5 мільйонів євро на купівлю БПЛА "Байрактар" для ЗСУ. Тоді турецька компанія також вирішила передати Литві ці безпілотники безкоштовно.

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