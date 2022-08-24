Всі три безпілотники отримали відповідний напис "Народний Байрактар".

Турецька компанія Baykar, яка виготовляє ударні безпілотні літальні апарати "Байрактар", зробила українцям подарунок до Дня Незалежності України.

Про це розповів у Twitter шоумен та волонтер Сергій Притула.

"Наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності і "зашили" байрактари у вишиванку! Дотримали слова та ідентифікували їх як "Народний Байрактар"!", - повідомив він.

Притула також повідомив, що три безпілотники, які турецька компанія Baykar вирішила подарувати Україні після того, як гроші на їх придбання українці зібрали в рамках проекту "Народний Байрактар", вже готуються до відправки в Україну.

"Щира дяка усім, хто долучився до цього збору! Зі святом! Слава Україні!", – додав він.

Волонтер також опублікував фото "пташок". На них можна побачити, що кожен безпілотник прикрашений червоним орнаментом, а також містить написи "Народний Байрактар" українською та турецькою мовами.

Як писав УНІАН, у червні український шоумен Сергій Притула запустив ініціативу "Народний Байрактар" з метою зібрати 500 мільйонів гривень на три ударних безпілотники для ЗСУ.

Лише за три дні українці пожертвували 600 мільйонів гривень. Утім компанія Baykar відмовилася від грошей та пообіцяла передати три безпілотники безкоштовно.

Тоді Притула заявив, що заощаджені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній співпраці зі Збройними Силами України.

Після перемовин з Міністерством оборони України і після консультацій у фонді Сергія Притули знайшли рішення куди раціонально витратити кошти з акції "Народний Байрактар". Так, 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника.

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