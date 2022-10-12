Волонтер оголошував збір на книгу, і решту грошей витратить на потреби ЗСУ.

Відомий ведучий і волонтер Сергій Притула відправив американському бізнесмену Ілону Маску підручник з історії України авторства Романа Піняжка.

Про це він повідомив у Twitter.

"Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому капітуляція перед російською імперією зла не є варіантом для українців", - наголосив Притула.

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Зазначимо, що 2 жовтня він оголосив збір грошей на підручник з історії для Ілона Маска. За добу українці зібрали 2,3 мільйона гривень.

Решту зібраних $63 100 витратять на радіостанції Motorola R7 для Збройних Сил України.

Скандал навколо Ілона Маска

3 жовтня Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито повинен допомогти закінчити війну в Україні.

Він заявив, що військову агресію РФ нібито зупинить: проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН, відмова від окупованого Криму, забезпечення водопостачання півострова і прийняття нейтрального статусу для України. Крім цього, інженер заявив, що Крим став українським нібито через "помилку Хрущова".

На скандальні пости бізнесмена відповіли президент України Володимир Зеленський, радник голови офісу президента Михайло Подоляк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також президент Литви Гітанас Науседа. Також заяву Маска коментували в Білому домі. Там зазначили, що будь-які рішення по Україні повинні обговорюватися з Україною.

В Росії заяву Маска оцінили позитивно. Пізніше інженер спробував виправдатися і заявив, що "підтримує Україну", однак без чергового "ляпу" не обійшлося. Він написав, що "масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".

Пізніше ЗМІ написали, що перед публікацією своїх скандальних твітів Маск нібито міг спілкуватися з Путіним. Сам інженер цю інформацію спростував.

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