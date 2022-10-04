У Москві похвалили мільярдера, що він шукає "шляхи мирного виходу".

У Кремлі офіційно відреагували на скандальні повідомлення Ілона Маска у Twitter. Влада РФ назвала "вельми позитивним" те, що мільярдер шукає "шляхи мирного виходу" з ситуації.

Як повідомили росЗМІ, коментар надійшов від прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

"Ми помітили, що ця ініціатива Маска не дала спати багатьом в Європі, в Україні, в Польщі, в Прибалтиці. В першу чергу не дала спати ботам, які активно брали участь у голосуванні. Вельми позитивно, що така людина як Маск шукає шляхи мирного виходу. На відміну від професійних дипломатів Маск намагається шукати шляхи для досягнення миру. А досягнення миру без виконання умов Росії абсолютно неможливо", — повідомив Пєсков.

Відео дня

При цьому в Кремлі не підтримали скандальну пропозицію мільярдера, але за своїми причинами. Прес-секретар Путіна заявив, що люди нібито вже висловилися на псевдореферендумах, тому проводити "голосування" знову Москва не збирається.

"Мирна" ініціатива Маска: основні подробиці

Увечері 3 жовтня засновник SpaceX і Tesla опублікував у Twitter голосування щодо способу закінчення війни. Він заявив, що мирне врегулювання можливе, якщо Україна віддасть Крим, отриманий "помилково" від Хрущова. Мільярдер також написав про підключення водопостачання на територію півострова і нейтралітет.

Після публікації твітів Маск піддався тотальній критиці. На його пропозицію відреагували старший радник при Конгресі США Пол Массаро, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник, МЗС України, президент Володимир Зеленський і багато інших відомих особистостей.

Повідомлення Маска стали приводом для створення десятків мемів. Мільярдера встигли показати замість терориста Гіркіна і спійманого Медведчука.

Сьогодні, 4 жовтня, бізнесмен вирішив виправдатися. Він заявив:"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".

Вас також можуть зацікавити новини: