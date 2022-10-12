Це навряд чи прокладе шлях до повернення екс-президента США Дональда Трампа, на чому наполягав мільярдер.

Twitter переглядає свою політику щодо довічного блокування користувачів.

Про це повідомляють Reuters та Financial Times.

У компанії вивчають можливість замінити довічний бан, найсуворіше покарання за порушення правил, іншими інструментами модерації контенту, кажуть джерела FT.

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Водночас зазначається, що це навряд чи прокладе шлях до повернення екс-президента США Дональда Трампа на платформу – можливість скасування заборон, накладених за порушення політики щодо підбурювання до насильства, Twitter наразі не розглядає.

Співробітники вивчають ті сфери, де, на їхню думку, Twitter міг назавжди забанити користувачів за менш серйозні порушення. Йдеться, до прикладу, про обмін оманливою інформацією.

"Наші основні принципи – вибір і контроль, прозорість, легітимність і справедливість – роками керували нашою роботою, і в міру того, як громадська дискусія продовжує розвиватися, наш підхід також буде розвиватися", – сказав представник компанії Reuters.

Примітно, що ці зміни можуть привести модерацію вмісту на платформі у відповідність із баченням Ілона Маска, який прагнув до придбання соцмережі. Маск, який називає себе абсолютистом свободи слова, обіцяв змінити правила модерації в Twitter та скасувати довічний бан для Трампа, якого заблокували після заворушень у Капітолії.

Угода про придбання Twitter Ілоном Маском: що треба знати

Як писав УНІАН, на початку квітня поточного року Ілон Маск придбав 9,2% акцій Twitter. Тоді компанія запропонувала йому місце в раді директорів, а бізнесмен відмовився і невдовзі висловив бажання придбати Twitter. Йшлося про угоду на 44 мільярди доларів.

Угода так і не відбулася. В травні Маск запропонував відтермінувати угоду через можливість початку нової світової війни, а в липні взагалі відмовився від придбання компанії нібито через порушення угоди. Він стверджував, що компанія надала неправдиві дані щодо кількості підроблених акаунтів на платформі. Мовляв, їх більше ніж 5%. Twitter на це відповіла позовом, але Маск подав зустрічний.

В жовтні Маск спровокував скандал, коли висловився щодо ситуації в Україні і запропонував "мирний план", згідно з яким Київ мав би "подарувати" Крим Москві для уникнення ескалації та ядерної війни. Згодом йому довелося виправдовуватися зі ці слова, а в ЗМІ з’явилася інформація, що мільярдер нібито напередодні спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. Сам Маск це заперечує.

На тлі скандалу Маск заявив, що все ж хоче завершити угоду та придбати Twitter.