За словами інженера, в останнє він розмовляв з диктатором близько 18 місяців тому.

Засновник Tesla Ілон Маск спростував повідомлення ЗМІ про те, що він нібито спілкувався з Путіним перед відправкою постів про "мирний план по Україні".

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Так, Після публікації статті про те, що Маск нібито розмовляв з кривавим диктатором перед тим, як публікувати свої скандальні пости, інженера запитали, чи дійсно це правда. Відповідь засновника Тесли була короткою:

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"Ні, я розмовляв з Путіним тільки один раз, і це було близько 18 місяців тому, темою був космос".

Скандал навколо Ілона Маска: з чого все почалося

3 жовтня Ілон Маск вляпався у великий скандал. Він опублікував у Twitter "мирний план", який нібито повинен допомогти закінчити розв'язану Росією війну в Україні.

Він стверджував, що військову агресію РФ нібито зупинить: проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН, відмова від окупованого Криму, забезпечення водопостачання півострова і прийняття нейтрального статусу для України. Крім цього, Маск заявив, що Крим став українським нібито "помилково Хрущова".

Скандальна Заява Ілона Маска викликала немаго критики. На пости інженера відповіли президент України Володимир Зеленський, радник голови офісу президента Михайло Подоляк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також президент Литви Гітанас Науседа. Також заява Маска коментували в Білому домі. Там зазначили, що будь-які рішення по Україні повинні обговорюватися з Україною.

Не дивно, але в Росії заяву Маска оцінили позитивно. За підсумком інженер спробував виправдатися і заявив, що "підтримує Україну", однак без чергового "ляпу" не обійшлося. Маск написав, що "масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".

Сьогодні ж ЗМІ повідомили, що перед публікацією своїх скандальних твітів Маск нібито міг спілкуватися з Путіним.

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