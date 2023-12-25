Міністр оборони звернувся до солдатів та цивільних у день Різдва Христового.

Перемога України у війні буде результатом спільної роботи бійців на передовій і тих, хто працює в тилу. Сподіватися на різдвяне диво з голівудського фільму не варто. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в різдвяному привітанні.

"Сотні тисяч захисників і захисниць відзначають Різдво в окопах і спостережних пунктах вздовж всієї лінії фронту, в бойових машинах, танках, евакуаційних медичних транспортах, біля гармат, РСЗВ та засобів ППО. Вони там, щоб світло Різдва засяяло в мільйонах домівок українських сімей. Вони там, щоб світло Різдва вигнало темряву з міст і сіл на тимчасово окупованих територіях", – нагадує він.

Умєров зауважив, що солдати української армії дають українському народу надію та сили зберігати єдність.

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"Наша Перемога не буде різдвяним дивом з голівудського фільму. Це буде результатом нашої спільної праці. Тих, хто на передовій тримає зброю і тих, хто в тилу виробляє її. Тих, хто привозить все, що потрібне воїнам. Тих, хто в навчальному центрі здобуває свою першу військову спеціальність і тих, хто йде в ТЦК, щоб приєднатися до Сил оборони і стати на захист своєї сімʼї та Батьківщини", – йдеться у привітанні.

Україна відзначає Різдво – останні новини

Як писав УНІАН, в Києві у Національному музеї народної архітектури та побуту України створили незвичайний тризуб, встановивши рекорд України. Тризуб зробили з дідухів. Його висота - 7,5 метра.

Також ми розповідали, що президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом, розповівши, як зусиллями ЗСУ в українському небі стало менше "російських чортів".

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