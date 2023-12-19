Він пояснив, він чого може залежати подальша ймовірна зміна тактики.

Президент України Володимир Зеленський стосовно планів повернення до кордонів 1991 року зауважує, що в цьому питанні стратегія не може бути зміненою, може бути змінена тактика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час своєї підсумкової прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи не планує він, враховуючи відсутність проривів на фронті, змінити свою стратегію, зокрема мету повернення до кордонів 1991 року, а також чи не збирається він змінювати військове керівництво.

"Стратегія не може бути зміненою, згідно нашої Конституції – це всі наші території. Що стосується тактики – може бути змінена тактика після того, як буде враховано результати наших дій на півдні України у 2023 році. До кінця року ми отримаємо розуміння і наші наступні плани, наступні кроки, вибачте, залишаться поки що тільки з нами", - зазначив він.

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Повернення до кордонів 1991 року

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що головним завданням українців залишається перемога і повернення до кордонів 1991 року, навіть війна триватиме довше, ніж очікувалося.

Данілов акцентує, що Конституція України чітко регламентує, що таке держава Україна. Про щось інше, за його словами, можна говорити тільки, якщо "депутати змінюватимуть Конституцію". Данілов підкреслив, що першим завданням України є повернути собі "все, що записано в Конституції", і зробити все, щоб РФ на майбутнє втратила бажання нападати на нашу країну.

Він визнав, що Україна не була абсолютно незалежною з 1991 року-проросійські сили, які постійно були присутні на території України, захоплювали цілі галузі, знищували їх і контролювали.

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