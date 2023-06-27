Уряд виконав доручення Ради нацбезпеки та оборони.

Кабінет Міністрів звільнив низку голів районних державних адміністрацій, на території яких були виявлені значні порушення щодо утримання укриттів та сховищ у належному стані. Крім того, деяким чиновникам оголосили догани.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він нагадав, що за результатами обстежень, які тривали по всій країні, стало відомо, що 77% сховищ придатні до використання, проте є, на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам.

"Місцями ситуація взагалі неприйнятна, йдеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та у місті Києві. На виконання доручень РНБО сьогодні уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення", – сказав він.

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Також уряд призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координацію та контроль всіх питань та процесів, які пов’язані зі сховищами.

Як додав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін на сьогоднішньому засіданні звільнив низку голів районних військових адміністрацій:

голову Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області Олександра Хомича,

голову Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області Людмилу Мерзлюк,

голову Конотопської районної державної адміністрації Сумської області Тетяну Сизон,

голову Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитра Ратнікова,

голову Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Павловського.

Також урядом погоджено увільнення Павла Бабія від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та Сергія Коваленка від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, догани оголошено:

голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку,

начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку,

голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому,

голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирилу Фесику,

голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталі Кондрашовій,

голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Ірині Чечотці.

Також догани оголосили першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколі Калашнику та першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександру Поповцеву, на яких розпорядженнями президента тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.

Ситуація з укриттями в Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 червня у Києві група людей не змогла увійти до укриття в поліклініці, бо воно було зачинене, та потрапила під ворожий ракетний удар, внаслідок чого загинуло троє людей – дві жінки та дівчинка. Після цього президент Володимир Зеленський доручив перевірити протягом десяти днів стан всіх укриттів та сховищ по країні, а також можливість вільного доступу до них.

24 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні на даний час придатні для використання 77% укриттів.

26 червня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке передбачає, зокрема, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за неналежне утримання укриттів.

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