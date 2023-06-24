Наразі 23% укриттів взагалі не готові приймати людей.

В Україні наразі придатні для використання лише 77% всіх бомбосховищ. Цього достатньо, щоб вмістити лише 43% населення країни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону. Він назвав ситуацію невтішною.

"Лише 77%, а у цифровому еквіваленті це 47 тисяч об'єктів укриття, які готові до прийняття громадян та виконання своїх функцій. 23% відповідно абсолютно не готові до цього", - зазначив глава МВС.

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За словами Клименка, комісія з перевірки бомбосховищ проводила роботу з 1 по 10 червня. Нацполіція, ДСНС та МВС підготовили реєстр усіх укриттів разом із фото, відео, а також із зазначенням відповідальних осіб.

Міністр додав, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони внесли пропозиції розробити зміни до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за неналежне утримання об'єктів укриття, а також до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо збільшення штрафів.

Бомбосховища в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, після трагедії 1 червня, коли в Деснянському районі Києва загинули троє людей, які під час ракетного удару не змогли сховатися через зачинені двері укриття, за дорученням президента в Україні почали проводити перевірку стану всіх укриттів.

В перші дні по всій Україні перевірили близько 4,8 тис. укриттів і виявили, що майже 900 із них виявилися непридатними, а понад 250 - зачиненими.

У столиці ситуація катастрофічна - половина з перевірених спеціальною комісією укриттів Києва не робочі - не готові до використання або їх не змогли відкрити.

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