Президент України підписав указ, який стосується утримання укриттів в нашій державі.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке передбачає, зокрема, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за неналежне утримання укриттів.

Відповідний указ №353/2023 опублікований на сайті глави держави. Так, у рішенні РНБО від 23 червня йдеться про незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

РНБО доручила місцевій владі вжити заходів для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадовців, які відповідають за утримання та експлуатацію укриттів у вищезгаданих областях та містах.

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Про результати таких заходів місцеві адміністрації мають поінформувати РНБО до 30 червня.

Крім того, Кабміну доручено визначити захисні споруди цивільного захисту такими, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення, а також забезпечити системні перевірки їхнього належного стану.

Також в уряді має бути визначена посадова особа, яка координуватиме та контролюватиме процес приведення укриттів до належного стану, та створена комісія на чолі з віце-премʼєр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України для перевірки стану мостів.

Водночас до 31 липня Кабмін має внести до Верховної Ради України пропозиції щодо змін до кримінального та адміністративного кодексів України щодо посилення кримінальної та адміністративної відповідальності посадовців за неналежне утримання, експлуатацію укриттів й незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу до них.

Також йдеться про пропозиції щодо змін до законодавчих актів для надання повноважень працівникам поліції та рятувальникам приймати рішення про притягнення до відповідальності балансоутримувачів (власників) укриттів за порушення вимог щодо належного утримання, експлуатації таких обʼєктів, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу до них у разі оголошення сигналу тривоги.

Уряд має розробити зміни й щодо зобовʼязання забудовників під час будівництва житлових будинків, закладів освіти та інших будівель соціальної інфраструктури планувати підземні укриття чи споруди подвійного призначення.

До 31 липня Кабміну доручено забезпечити оновлення (розроблення) державних будівельних норм та стандартів у сфері укриттів, а до 15 липня - опрацювати питання щодо виділення органам державної та місцевої влади додаткового фінансування на облаштування укриттів у закладах з масовим перебуванням людей (заклади охорони здоров’я, соціального захисту тощо).

Крім того, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають до 31 серпня забезпечити утримання у постійній готовності наявних укриттів та вжити заходи для збільшення їхньої кількості для безпеки персоналу обʼєктів критичної інфраструктури та субʼєктів господарювання, що належать до сфери їх управління.

Обласні та Київська міська військові адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування мають до 30 червня вилучити з електронних мап укриттів ті обʼєкти, які за технічними чи іншими причинами не можуть використовуватися для укриття, а до 25 липня - привести в належний стан наявні укриття, забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них, а також вжити заходів для збільшення кількості укриття.

Важливі новини про укриття в Україні - зараз це варто знати

Як відомо, тема непридатності великої кількості укриттів в Україні неодноразово озвучувалася у ЗМІ та соцмережах.

Однак, нового витку ця історія набула після трагічних подій у ніч на 1 червня у Києві. Тоді група людей не змогла увійти до укриття поліклініки, бо воно було зачинене, та потрапила під ворожий ракетний удар. Внаслідок атаки загинуло троє людей - дві жінки та дівчинка.

24 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в українській державі наразі придатні для використання 77% укриттів.

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