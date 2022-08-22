Митрополит роздав загарбникам подарунки, а молебні поіменно проспівали кожному "Многая літа".

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами. Він подарував їм шоколадки та заспівав "Многая літа" поіменно.

Відео зустрічі в Києво-Печерській лаврі опублікував журналіст Володимир Золкін.

Під час спілкування з окупантами очільник УПЦ МП побажав їм "здоров'я та якнайшвидшого повернення до сімей", роздав молитвослови, іконки та шоколадки.

"Хочу побажати вам здоров'я, щоб Господь повернув вас у свою батьківщину, сім'ї. Щоб ви побачили матерів, сестер, дружин, дітей, братів, друзів. Хотів би, щоб ви їм сказали такі слова: ми не хочемо війни, яка сьогодні ведеться в Україні. Ми не хочемо, щоб руйнувалися наші міста, селища, щоб гинули наші та ваші люди. Не хочемо, щоб матері ні в Україні, ні в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, невтішними сльозами. Це потрібно зупинити, це можна зупинити", – сказав Онуфрій.

Крім того, митрополит назвав шлях завершення війни. На його переконання, правителям Росії та України потрібно "знайти слово любові, яким зупиняється всяке зло".

"Треба знайти слово любові, яке могло б змусити замовкнути гармати, зупинити ракети. Ми хочемо, щоб був мир. Наша УПЦ робила все, щоб російський та український народи жили в мирі, злагоді та любові. Вийшло так, як вийшло. Але навіть якщо зло сталося, його слід зупинити. Нехай Господь дасть нашим правителям мужність, розум, мудрість знайти те слово любові, яким зупиняється всяке зло", – заявив він.

Крім того, Онуфрій заявив, що молиться за "всіх людей" на "полі бою".

"Хочу побажати, щоб Бог оберігав вас, всіх людей, що знаходяться на полі бою... Щоб народи, що вийшли з єдиної купелі Хрещення, воювали одне з одним - це ганьба. І ми повинні зробити все, щоб це безумство припинилося", – сказав митрополит.

Окупанти отримали подарунки від Онуфрія, а потім полоненим поіменно проспівали "Многая літа".

Відділення УПЦ:

27 травня Синод УПЦ МП оголосив про повну самостійність і незалежність від московської церкви. Це випливає з рішення Собору, що відбувся в Києві, внести зміни до власного Статуту, прибравши згадки про Московський Патріархат.

За результатами роботи Собор засудив війну і висловив співчуття всім, хто постраждав у війні. Собор висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Було звернення до влади України та Росії з проханням продовжувати переговорний процес і "пошук сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".

Щодо утворення Православної церкви України в постанові, зокрема зазначається, що Собор "не втрачає надії на відновлення діалогу".

28 травня Єпіфаній жорстко відповів на рішення УПЦ МП про "самостійність".

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