Коментувати російське вторгнення у Лаврі відмовилися.

На території Києво-Печерської лаври скоєно напад на знімальну групу агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо".

Про це повідомляється на сайті проекту.

Інцидент стався після того, як у священнослужителів спитали думку про російське вторгнення в Україну та вбивство мирних громадян. На території Лаври журналісти зустріли митрополита Російської православної церкви в Україні Павла, однак відповідати на поставлені питання той відмовився.

"У той же час чоловік, який був поруч з настоятелем Лаври (ймовірний помічник) передавав іншому чоловіку гроші. За кілька хвилин чоловік, якому передали гроші, напав на репортера "Слідства.Інфо" Дмитра Реплянчука. Він тримав у руках палицю, яка допомагає при ходінні, і нею почав бити журналіста по нозі, але палиця зламалася об ногу репортера. Після цього кілька чоловіків, які тоді перебували на території Лаври та спостерігали за інцидентом, продовжили погрожувати та переслідували журналістів "Слідства.Інфо", - йдеться у повідомленні.

Журналісти покинули територію Лаври й викликали поліцію. Внаслідок нападу журналіст Дмитро Реплянчук відбувся забоєм на нозі від удару палицею та почувається задовільно.

Нагадаємо, раніше російський патріарх Кіріл благословив вторгнення в Україну і фактичне знищення українського населення. Після цього деякі українські священники УПЦ московського патріархату виступили з заявою про від’єднання від російської церкви, настоятеля Павла серед них не було.