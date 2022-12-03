Звертаючись до присутніх військовослужбовців, Зеленський наголосив, що щасливий бачити їх вільними.

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з українськими захисниками й захисницями, які були звільнені з російського полону, та вручив державні нагороди.

Як видно з фото до інформації, серед нагороджених і парамедик, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка").

Звертаючись до присутніх військовослужбовців, Зеленський наголосив, що щасливий бачити їх вільними, повідомляє Офіс президента.

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"Військові та цивільні. Воїни нашої армії, ВМС, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, тероборонці. Медики, рятувальники, наші волонтери. Вихідці з усіх областей. Люди, які пройшли бої на півночі, на сході, на півдні, на Зміїному. Маріуполь і "Азовсталь". Оборона Києва й Харкова. Захист Херсонщини, захист нашого Запоріжжя. Це люди різних звань, із різними особистими історіями, але яких ми всіх однаково чекали вдома. За яких ми боролися! Однаково боролися за кожного, кожну. Які пройшли через полон, але зберегли гідність", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що уже звільнено з полону 1331 українця, але необхідно "повернути всіх наших героїв, які були захоплені ворогом, усіх, хто депортований, хто зазнав репресій і кого утримують у різних "ізоляціях" у Росії та в тимчасово окупованих містах нашої держави.

Президент також наголосив на важливості поширення історій українців, котрі пережили російський полон, а також тих, кого досі утримує РФ. На його переконання, важливо розповідати суспільству про їхню стійкість, героїзм і незламність. "Поки тривають бої, поки в окопах гинуть наші герої й поки залишається хоч один полонений у ворога – ця війна не закінчилася для мене і, впевнений, для кожної й кожного з вас", – заявив президент.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, які загинули за Україну та назавжди залишилися в історії нашої держави.

Обміни полоненими: що відомо

1 грудня з полону було звільнено ще 50 захисників України. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що повернуто оборонців Маріуполя та "Азовсталі", полонених, які перебували в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

З 24 лютого з російського полону вже повернули понад 1,3 тис. українців.