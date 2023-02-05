В Офісі президента з подивом відреагували на заяву екс-прем'єра Ізраїлю.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "дивним інсайдом" слова екс-прем'єра Ізраїлю про те, що Путін дав йому обіцянку не вбивати Зеленського.

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція", - написав він у своєму Твітер.

Подоляк зазначив, що за російським вторгненням стоїть не розширення НАТО, а бажання Росії знищити Україну.

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Заява екс-прем'єра Ізраїлю

На самому початку російського вторгнення в Україну Володимир Зеленський попросив тодішнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета стати посередником у переговорах з РФ. На початку березня той відправився до Москви.

5 лютого ізраїльські ЗМІ поширили велике інтерв'ю Беннета, який після поразки на осінніх виборах втратив прем'єрський пост. У бесіді з журналістом політик серед іншого розповів, що Володимир Путін під час зустрічі в березні нібито дав йому обіцянку не вбивати Зеленського.

Беннет також запевняє, що Путін тоді погодився не наполягати на роззброєнні України, а Україна у відповідь нібито відмовилася від курсу в НАТО.

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