На початку вторгнення Нафталі Беннет на прохання Києва зустрічався з Путіним в якості посередника в переговорах.

На початку вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін у розмові з тодішнім прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом обіцяв тому, що росіяни не будуть вбивати президента України Володимира Зеленського. Про це Беннет розповів в інтерв'ю журналісту Ханоху Дауму.

На початку березня Беннет, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра, відправився до Москви в якості парламентера і посередника. За його словами, він двічі запитував Путіна, чи планує той вбивати президента України.

"Я не буду вбивати Зеленського", — обидва рази відповів російський диктатор.

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За словами Беннета, після цього він подзвонив Зеленському.

"Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається тебе вбивати. Він запитав мене: "Ти впевнений?" Я сказав "100 відсотків. Він не збирається вбивати тебе", – згадав Беннет бесіду з українським президентом.

Беннетт також запевняє, що Путін тоді погодився не наполягати на роззброєнні України.

"Все, що я робив (як посередник – ред.), узгоджувалося з США", — уточнив екс-прем'єр Ізраїлю.

Війна в Україні - позиція Ізраїлю

На другий день російського вторгнення Зеленський попросив Беннета стати посередником у переговорах з РФ, після чого той і відправився в Москву на початку березня.

Ізраїль досить активно надавав Україні гуманітарну допомогу, а також приймав біженців. Однак країна відмовилася вводити санкції проти РФ і постачати Україні зброю.

Після зміни уряду нова влада Ізраїлю заявила, що розглядає можливість надавати Україні іншу допомогу крім гуманітарної.

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