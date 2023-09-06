До цього він очолював Донецьку ОДА.

Верховна Рада України призначила новим головою Антимонопольного комітету Павла Кириленка, який до цього очолював Донецьку обласну державну адміністрацію та виконував обов’язки начальника обласної військової адміністрації.

Як повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, відповідну постанову №10015 "Про призначення Кириленка П.О. Головою Антимонопольного комітету України" підтримали 250 депутатів.

"По фракціям: "Слуга народу" – 197, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "Платформа за життя та мир" – 19, "За майбутнє" – 7, "Голос" – 0 (я теж не голосував), "Довіра" – 15, "Відновлення України" – 8, позафракційні – 4", - додав Железняк.

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Новий голова Антимонопольного комітету

Верховна Рада вчора, 5 вересня, звільнила з посади голови Антимонопольного комітету України Ольгу Піщанську, яка працювала там з 16 липня 2020 року. Того ж дня президент України Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.

Вже сьогодні, 6 вересня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.

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