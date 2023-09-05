Таке кадрове рішення підтримали понад 300 нардепів.

Верховна Рада звільнила Ольгу Піщанську з посади голови Антимонопольного комітету України, яку вона обіймала з 16 липня 2020 року.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. Це рішення підтримали 306 народних депутатів, ще 3 утрималися від голосування, а 44 не голосували. Голосів проти звільнення не було.

За словами Железняка, після виступу Піщанської в залі парламенту він поставив їй питання, чому та залишає посаду.

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"Я прийшла в АМКУ обіцяла реформувати орган, як в процесі реорганізації потрібен керівник нового формату. Я свою функцію виконала і вважаю що прийшов час звільнити місце для інших", - сказала вона.

На питання Железняка, чи пропонували Піщанській посаду голови Фонду державного майна, та зазначила, що в неї "є правило - поки не завершила теперішній етап, вона не обговорює свої майбутні плани".

Трохи згодом Кабмін на своєму засіданні погодив звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Про це повідомила пресслужба уряду.

Саме кандидатуру Кириленка розглядають як наступного очільника Антимонопольного комітету. Також Кабмін погодив призначення Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Зміна керівництва Антимонопольного комітету

У понеділок, 4 вересня, стало відомо, що Ольга Піщанська залишає посаду голови Антимонопольного комітету, після чого вона може буде призначена головою Фонду державного майна після звільнення з цієї посади Рустема Умєрова.

Новим головою Антимонопольного комітету України, за словами члена фракції "Голос" Ярослава Железняка, може стати голова Донецької обласної державної адміністрації (начальник обласної військової адміністрації) Павло Кириленко.

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