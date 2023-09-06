Його кандидатуру запропонував президент Зеленський.

5 вересня Верховна Рада України відправила у відставку Олексія Резнікова, який обіймав посаду міністра оборони з 4 листопада 2021 року. Його наступником, як очікувалося, мав стати колишній голова Фонду державного майна Рустем Умєров, чию кандидатуру запропонував президент України Володимир Зеленський.

В середу, 6 вересня, парламент ухвалив рішення про призначення Умєрова на посаду міністра. Призначення підтримали 338 народних депутатів. Один нардеп утримався, жоден не проголосував проти. 21 депутат не брав участь в голосуванні.

Перед призначенням Умєров кілька разів зустрічався з народними обранцями. Сьогодні він так само мав виступати перед нардепами – як кандидат на посаду міністра оборони.

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Зміна керівника МО - що треба знати про відставку Олексія Резнікова і призначення Рустема Умєрова

З вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про наміри змінити міністра оборони. Він також повідомив, що Олексія Резнікова на цій посаді може змінити тодішній голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Чутки про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку він обіймав під час всієї повномасштабної війни, поширювалися неодноразово – після скандалів, пов’язаних з очолюваним ним відомством. Зокрема, після скандалу з закупівлями харчових продуктів за завищеними цінами.

Знову про відставку заговорили в серпні – після того, як журналісти з’ясували, що зимові куртки для ЗСУ могли закуповуватися за завищеними цінами і невідповідної якості.

Резніков обіцяв, що піде у відставку, якщо факти з розслідувань журналістів будуть підтверджені. Вже 31 серпня заговорили про те, що ймовірність того, що він все ж залишить посаду, висока.

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