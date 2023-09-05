На цій посаді Кириленко перебував з 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади очільника Донецької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №558/2023 від 5 вересня, опублікованому на сайті президента.

"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться у тексті указу.

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На цій посаді Кириленко перебував з 2019 року. Передбачається, що він очолить Антимонопольний комітет України.

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5 вересня Верховна Рада звільнила Ольгу Піщанську з посади голови Антимонопольного комітету України. Вона перебувала на цьому посту з 16 липня 2020 року. Саме її місце має зайняти Кириленко.

Крім того, Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони України Олексія Резнікова. За це рішення проголосували 327 народних депутатів.

Президент Зеленський запропонував призначити на цю посаду Рустема Умєрова. Він очолював Фонд держмайна.

УНІАН розповідав, що біографія Рустема Умєрова пов'язана з Кримом. Крім того, він – учасник делегації від України на переговорах з РФ, створеної після вторгнення 24 лютого, і брав участь у звільненні українських полонених.

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