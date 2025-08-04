Демонтаж бюста Леніна здійснило комунальне підприємство.

У селі Рудківці Хмельницької області завершили демонтаж пам'ятника Володимиру Леніну. На сторінці "Деколонізація. Україна" у Facebook зазначили, що це погруддя радянського "ідола" було останнім на підконтрольній Україні території.

"У селі Рудківці Хмельницької області після нашого звернення було демонтовано останній пам'ятник Леніну в Україні", - сказано в повідомленні.

У листі Новоушицького селищного голови Анатолія Олійника йдеться про те, що демонтаж бюста Леніна здійснило комунальне підприємство.

Відео дня

Цей пам'ятник після демонтажу перевезли на виробничу територію підприємства.

РФ відновлює пам'ятники Леніну на окупованих територіях

Нагадаємо, що у травні 2023 року стало відомо про те, що в селищі Тавричанка Каховського району на Херсонщині росіяни відновили пам'ятник Володимиру Леніну. Українська влада демонтувала його у 2015 році в рамках реформи з декомунізації.

Крім того, цього ж місяця в тимчасово окупованому Маріуполі невідомі розбили бюст Володимира Леніна. Росіяни встановили його в Міському саду після окупації міста.

"Маріупольський спротив повідомляє, що опудало Леніна, встановлене окупантами в найстарішому парку Міський сад декомунізовано остаточно", - коментував це радник мера міста Петро Андрющенко.

Вас також можуть зацікавити новини: